Прототип ракеты SpaceX взорвался на испытаниях

На пятой минуте полета корабль преодолел высоту в 10 километров над Землей, после чего выполнил разворот в воздухе, принял горизонтальное положение и начал снижение

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Очередной испытательный полет на высоту более 10 километров прототипа ракеты Starship компании SpaceX, создаваемой для дальних пилотируемых полетов в космос, завершился крахом – корабль взорвался при приземлении, пишет РИА Новости.

Компания вела прямую трансляцию. Запуск состоялся с испытательной площадки SpaceX в Техасе. На 5 минуте полета корабль преодолел высоту в 10 километров над Землей, после чего выполнил разворот в воздухе, принял горизонтальное положение и начал снижение.

На этапе сверхзвукового полета компания испытывала стабилизационные возможности корабля, в том числе испытывались внешние закрылки на возможность поддержания стабильного положения Starship. Достигнув высоты около 1,5 километра над поверхностью Земли, корабль снова принял вертикальное положение для посадки. Однако, как и в предыдущий раз, за секунды до касания с Землей он взорвался. Весь полет продолжался 6 минут 26 секунд.

"Второй великолепный полет на высоту 10 километров: мы продемонстрировали возможность переключения двигателей на топливный бак, предназначенный для посадки. Сверхзвуковое возвращение выглядело великолепно..., надо еще немного поработать над приземлением", – сказал ведущий трансляции. Он подчеркнул, что главная цель испытания – "контроль корабля при сверхзвуковом возвращении" – была достигнута.

Примечательно, что это второй запуск Starship на высоту более 10 километров. Первый был произведен 10 декабря, тогда ракета также взорвалась и разрушилась при посадке, однако испытание все равно было признано успешным, так как его главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем. Глава компании Илон Маск еще до старта оценивал вероятность успешной посадки только как одну треть.

Как говорит Маск, при подготовке были учтены недочеты первого высотного полета, в частности были установлены "более зрелые" двигатели, улучшена герметичность носового обтекателя, проведена более обстоятельная работа с укладкой проводов. Кроме того, для наддува баков будет использоваться не метан, из-за падения давления которого и произошло крушение SN8, а гелий. Хотя, как отметил Маск, это временное решение, а постоянного варианта пока нет.

Отмечается, что второй запуск должен был состояться еще две недели назад, однако сначала его отложили из-за возникшей после предполетных статических испытаний двигателей необходимости заменить два из трех агрегатов. Последующие задержки были связаны с дополнительными испытаниями двигателей и неблагоприятными погодными условиями.

Дело в том, что SN9 в отличие от своей предшественницы стала первой из этой серии ракетой, которую не собирали прямо на стартовой площадке, а вывезли на нее в собранном виде и с двумя предустановленными двигателями. Ранее все эти операции производились на стартовом стенде. Кроме того, подготовка и проверки заняли существенно меньше времени.

Об ускорении испытаний свидетельствует и тот факт, что уже почти готова к выкатке следующая ракета – SN10, а параллельно идет сборка еще двух: SN11 и SN12.

Одним из принципиальных отличий ракеты Starship от уже разработанных SpaceX является способ ее возвращения. Это не вертикальный спуск, контролируемый работой двигателей, а свободное планирование на большей части обратной траектории, управляемое носовым и хвостовым оперением. Перед посадкой ракета разворачивается соплами к поверхности и приземляется.

Кроме того, началось сооружение первого прототипа многоразового ускорителя Super Heavy. Он разрабатывается как первая ступень для Straship при осуществлении в том числе полетов на Луну и Марс.