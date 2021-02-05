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Ситуация в Китае в связи с коронавирусом

Ученые поняли, почему COVID-19 возник в Китае

© AFP / HECTOR RETAMAL
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1729)
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Экологическое исследование, проведенное на юге Китая, выявило значительное изменение типа растительности в этом районе за последнее столетие, что создало благоприятную среду для проживания летучих мышей, уверены ученые

ТБИЛИСИ, 6 фев – Sputnik. Команде ученых из Великобритании, Германии и США впервые удалось описать механизмы изменения природной среды в Южном Китае и прилегающих районах, которые, по их мнению, могли привести к резкому росту видового разнообразия летучих мышей — первичного резервуара для возникновения коронавируса нового типа, пишет РИА Новости.

Работа лаборатории
© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
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Такие глобальные климатические изменения, как повышение температуры, увеличение объема солнечного света и углекислого газа в атмосфере, изменили состав растительности и естественную среду обитания животных во многих регионах мира, уверены исследователи.

Масштабное экологическое исследование, проведенное на юге Китая и в прилегающих областях Мьянмы и Лаоса, выявило значительно изменение типа растительности в этих районах за последнее столетие. Это создало благоприятную среду для проживания летучих мышей. 

Известно, что число новых вирусов, зарождающихся в популяции летучих мышей, напрямую зависит от числа локальных видов этих животных. Согласно подсчетам ученых, только в одной провинции Юньнань, начиная с начала ХХ века, появилось 40 новых видов летучих мышей, потенциально принесших с собой около 100 типов коронавирусов. Из-за потепления и связанного с ним бурного роста тропических лесов этот регион, по словам исследователей, стал "глобальной горячей точкой" зарождения новых зоонозных патогенов.

"Изменение климата за последнее столетие сделало среду обитания в южнокитайской провинции Юньнань подходящей для значительно большего количества видов летучих мышей, — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова первого автора исследования доктора Роберта Бейера (Robert Beyer), сотрудника кафедры зоологии. — Понимание того, как поменялось глобальное распространение видов летучих мышей может стать важным шагом в восстановлении истории происхождения COVID-19".

Далее на основе данных наблюдений температуры, осадков и облачности за последние сто лет авторы создали карту растительности мира, какой она была столетие назад. Затем они использовали информацию о потребностях в растительности различных видов летучих мышей, чтобы определить глобальное распространение каждого вида в начале 1900-х годов. Сравнение полученной картины с нынешним распределением позволило ученым увидеть, как видовое разнообразие летучих мышей изменилось по всему миру за последнее столетие.

Клетка коронавируса под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
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"Поскольку климат изменил среду обитания, многие виды перебрались в другие районы обитания, перенося с собой свои вирусы. Взаимодействия между животными и вирусами в новых локальных системах привели к появлению большого числа новых вредоносных вирусов", — объясняет Бейер.

Дело в том, что в мировой популяции летучих мышей, по оценкам ученых, сегодня находится около 3000 типов коронавируса. Каждый вид этих животных переносит в среднем 2,7 коронавируса. Большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не передаются человеку. Но увеличение количества видов летучих мышей в конкретном регионе повышает вероятность того, что там зародится опасный для человека патоген.

Научное исследование продемонстрировало, что за последнее столетие изменения климата также привели к увеличению количества видов летучих мышей в регионах Центральной Африки и отдельных частях Центральной и Южной Америки.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1729)


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