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Галактика

Кто хочет стать космонавтом: Европейское космическое агентство открывает набор

© photo : ESO
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210209/250834764/Kto-khochet-stat-kosmonavtom-Evropeyskoe-kosmicheskoe-agentstvo-otkryvaet-nabor.html

Желающим стать астронавтами в течение двух месяцев надо подать заявку, а затем выдержать шестиступенчатый отбор

ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Европейское космическое агентство (ЕКА) откроет набор новых астронавтов впервые за 11 лет, говорится в пресс-релизе организации, сообщает Sputnik Беларусь.

"Впервые за 11 лет ЕКА ищет новых астронавтов. Эти новички будут работать вместе с действующими астронавтами ЕКА по мере того, как Европа вступает в новую эру освоения космоса", – говорится в сообщении.

ბნელი ენერგია
© CC0 / Pixabay
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Вакансии будут открыты с 31 марта по 28 мая текущего года, заявки можно подавать на портале ESA Career. Затем начнется шестиступенчатый отбор кандидатов. Завершится он, как ожидается, осенью 2022 года.

ЕКА призвало активно подавать заявки женщин, аргументируя это тем, что агентство стремится расширять гендерное разнообразие.

"Этот процесс найма на работу является важным шагом, и я с нетерпением жду возможности наблюдать за развитием агентства во всех областях исследования космоса и инноваций", – заявил директор ЕКА Ян Вернер.

Европейское космическое агентство было основано в 1975 году и состоит из 22 государств-участников, в некоторых проектах также присутствует Канада.



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