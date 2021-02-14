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Производственная линия завода Coca-Cola

Coca Cola будет выпускать напитки в бумажных бутылках

© photo: Sputnik / Анатолий Медведь
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210214/250887213/Coca-Cola-budet-vypuskat-napitki-v-bumazhnykh-butylkakh.html

К бумаге будет добавлена специально разработанная биодобавка. Благодаря ей, бутылка не будет протекать

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Coca Cola собирается вывести на рынок напитки в бутылках из бумаги, сообщает европейский офис компании.

Хлеб в уличном киоске на рынке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Компания испытает новинку этим летом в Венгрии: в таких бутылках представят растительный напиток AdeZ, в одном из местных онлайн-магазинов.

Coca Cola поставила цель на 100% собирать для вторичного использования все свои бутылки и банки к 2030 году. Здесь изучают новые виды упаковки. Над этим работают ученые в исследовательском центре корпорации в Брюсселе, а также датский стартап Paper Bottle Company (Paboco). К проекту подключились и несколько других крупных компаний – датский Carlsberg, французская L"Oréal и шведская Absolut (которой владеет французская Pernod Ricard).

Компания разработала биологическую добавку к бумаге, которая будет удерживать в упаковке и напитки, и косметику.



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