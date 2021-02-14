Coca Cola будет выпускать напитки в бумажных бутылках

К бумаге будет добавлена специально разработанная биодобавка. Благодаря ей, бутылка не будет протекать

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Coca Cola собирается вывести на рынок напитки в бутылках из бумаги, сообщает европейский офис компании.

Компания испытает новинку этим летом в Венгрии: в таких бутылках представят растительный напиток AdeZ, в одном из местных онлайн-магазинов.

Coca Cola поставила цель на 100% собирать для вторичного использования все свои бутылки и банки к 2030 году. Здесь изучают новые виды упаковки. Над этим работают ученые в исследовательском центре корпорации в Брюсселе, а также датский стартап Paper Bottle Company (Paboco). К проекту подключились и несколько других крупных компаний – датский Carlsberg, французская L"Oréal и шведская Absolut (которой владеет французская Pernod Ricard).

Компания разработала биологическую добавку к бумаге, которая будет удерживать в упаковке и напитки, и косметику.