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Koronavirus testi, arxiv şəkli

В России создали первый в мире тест для выявления британского штамма коронавируса

© AP Photo / Mahesh Kumar A
Наука
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Британский штамм коронавируса, который обнаружили в декабре прошлого года, успел навести в мире панику, и многие страны мира запретили авиасообщение с Великобританией

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал первую в мире тест-систему для выявления "британского" штамма коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Клетка коронавируса под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
Обнаружена новая мутация "британского" штамма коронавируса

Ее уже официально зарегистрировали для использования в России. Утверждается, что испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией доказали высокую точность таких тестов.

Новая технология, как отметили в Роспотребнадзоре, позволяет создавать реагенты для выявления любых мутаций коронавируса, а также других инфекций, требующих массового тестирования.

В середине декабря 2020 года стало известно, что в Великобритании появилась новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти сообщили, что она распространяется быстрее и требует от населения более тщательного соблюдения карантинных мер.

Доказательств, что новый штамм более смертоносен или чаще вызывает тяжелое течение заболевания, ученые не нашли. Тем не менее ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.

Темы:
Новости из России (1586)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Россия


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