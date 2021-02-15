В России создали первый в мире тест для выявления британского штамма коронавируса

Британский штамм коронавируса, который обнаружили в декабре прошлого года, успел навести в мире панику, и многие страны мира запретили авиасообщение с Великобританией

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал первую в мире тест-систему для выявления "британского" штамма коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ее уже официально зарегистрировали для использования в России. Утверждается, что испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией доказали высокую точность таких тестов.

Новая технология, как отметили в Роспотребнадзоре, позволяет создавать реагенты для выявления любых мутаций коронавируса, а также других инфекций, требующих массового тестирования.

В середине декабря 2020 года стало известно, что в Великобритании появилась новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти сообщили, что она распространяется быстрее и требует от населения более тщательного соблюдения карантинных мер.

Доказательств, что новый штамм более смертоносен или чаще вызывает тяжелое течение заболевания, ученые не нашли. Тем не менее ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.