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Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Лондона, Великобритания

Ученые признали "британский" штамм коронавируса более смертоносным

© AP Photo / Dominic Lipinski
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1754)
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За последние месяцы случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции зарегистрировали как минимум в 80 странах

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Ученые признали обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена, следует из отчета Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG). Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты изучили данные по случаям COVID-19 ведущих клиник Лондона и выяснили, что новый вариант вируса на 30-70 процентов более смертоносный. Исследователи подчеркнули, что, хотя все статистические данные выявили такую тенденцию, для установления причин и точных показателей летальности нового штамма необходимо дальнейшее изучение этих материалов.

Koronavirus testi, arxiv şəkli
© AP Photo / Mahesh Kumar A
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Ученые предполагают, что повышенный риск смерти связан с увеличенной вирусной нагрузкой при заражении "британским" вариантом коронавируса, вызывающей более тяжелое течение заболевания.

В середине декабря 2020 года стало известно, что в Великобритании появилась новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти сообщили, что она распространяется быстрее и требует от населения более тщательного соблюдения карантинных мер. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявлял, что выявленная мутация на 30 процентов смертельнее, чем ранее известная, и до 70 процентов более заразна, но до сих пор официального подтверждения от ученых не было.

За последние месяцы случаи заражения новым штаммом зарегистрировали как минимум в 80 странах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зафиксировано более 108 миллионов случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали свыше 2,3 миллиона человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1754)
Теги:
Ученые, Великобритания, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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