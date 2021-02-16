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Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом

Ученые назвали настоящий цвет коронавируса

© photo: AFP 2020 / HANDOUT
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210216/250906330/Uchenye-nazvali-nastoyaschiy-tsvet-koronavirusa.html

По форме молекула коронавируса нового типа похожа на шаровое скопление, а размер ее меньше длины волны света

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Ученые выяснили, как на самом деле выглядит молекула коронавируса, пишет Le Parisien.

"Настоящие цвета коронавируса — черный и белый", — сказал профессор Высшей школы социальных наук Андрэ Гютер, отметив, что это условно, так как размер молекулы SARS-CoV-2 меньше длины волны света.

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© Sputnik / STRINGER
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При этом, эксперт добавил, что по форме она похожа на шаровое скопление.

"Такие цвета, как красный, желтый, синий или розовый, используют, чтобы лучше различать детали. То же самое касается и трехмерных изображений", — рассказал Гютер.

На сегодня во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 108,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109 миллионов. Умерли 2,4 миллиона человек.

На данный момент больше всего инфицированных зафиксировали в Соединенных Штатах, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.



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