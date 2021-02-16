Ученые назвали настоящий цвет коронавируса

По форме молекула коронавируса нового типа похожа на шаровое скопление, а размер ее меньше длины волны света

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Ученые выяснили, как на самом деле выглядит молекула коронавируса, пишет Le Parisien.

"Настоящие цвета коронавируса — черный и белый", — сказал профессор Высшей школы социальных наук Андрэ Гютер, отметив, что это условно, так как размер молекулы SARS-CoV-2 меньше длины волны света.

При этом, эксперт добавил, что по форме она похожа на шаровое скопление.

"Такие цвета, как красный, желтый, синий или розовый, используют, чтобы лучше различать детали. То же самое касается и трехмерных изображений", — рассказал Гютер.

На сегодня во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 108,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109 миллионов. Умерли 2,4 миллиона человек.

На данный момент больше всего инфицированных зафиксировали в Соединенных Штатах, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.