Мясников оценил опасность очередного нового штамма коронавируса

По словам медика, мутации выявляют там, где активнее ведутся исследования и работают вирусологи, а значит, новые штаммы COVID-19 могут изначально появляться совсем в других местах

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН заявил, что пока мутации нового коронавируса не становятся опаснее. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее издание Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета сообщило, что в Великобритании выявили еще один вариант коронавируса, получивший название B1525. Согласно газете, новый штамм обладает "потенциально тревожным набором мутаций". В частности, исследователей тревожит мутация в шиповидном белке, которая также присутствует в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах и, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам.

"Мутации будут появляться одна за другой. Вы просто не успеете за ними следить. Что этот новый штамм более смертоносный, это не совсем так. Об этом говорит одна работа. Если бы так было, все бы уже вымерли. Но все исследователи говорят, что если больше заболевших, то и абсолютное количество смертей растет. Пока мы официально считаем, что процент смертности у новой мутации не выше", – сказал Мясников.

По его словам, мутации выявляют там, где активнее ведутся исследования и работают вирусологи. Медик напомнил, что штаммы COVID-19 могут изначально появляться не в тех местах, где их выявили. Мясников отметил, что первая британская мутация коронавирусной инфекции попала в Великобританию из Южной Африки, и предположил, что очередной новый штамм также происходит оттуда.