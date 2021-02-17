Ученые назвали дочерей одной из причин разводов в семьях

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Ученые выяснили, что наличие в семье первенцев-дочерей увеличивает вероятность развода, говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Economic Journal. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперты из Мельбурнского Университета и Университета штата Джорджия пришли к выводу, что пары с первенцами-дочерьми разводятся чаще, чем пары с первенцами-сыновьями. Однако, по их словам, это касается периода, когда девочки входят в подростковый возраст. До достижения 12-летнего возраста дочери связаны с распадом пары не больше, чем сыновья.

Опросы показали, что это связано с тем, что родители дочерей-подростков чаще спорят по вопросам воспитания, чем родители мальчиков. В частности, дискуссии вызывают личные решения дочерей, например, как они одеваются, с кем встречаются и где работают.

Согласно исследованию, начало которому было положено в 1971 году, в Нидерландах 20,48% пар разводятся к моменту совершеннолетия дочери, тогда как среди пар с сыновьями этот показатель составляет 20,12%. Ученые отметили максимальный рост случаев разводов по достижении ребенком пятнадцатилетнего возраста.

Исследователи подчеркнули, что риск разводов среди пар с первенцами-дочерьми значительно снижается, если отец ребенка рос вместе с сестрой.