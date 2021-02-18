В Финляндии ученые обнаружили новый штамм коронавируса

Согласно сообщению финской лаборатории, вариант, обнаруженный в Финляндии, отличается от всех других штаммов коронавируса, на которые в последнее время обращают пристальное внимание

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. В финской лаборатории Vita ученые обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H, сообщает организация в пресс-релизе. Об этом пишет РИА Новости.

"Vita Laboratoriot Oy и Институт биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили ранее неизвестный вариант коронавируса в образце коронавируса из южной Финляндии. Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Это открытие может оказать значительное влияние на определение распространения болезни. Вирус SARS-CoV-2, предварительно названный вариантом Fin-796H, имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов", – говорится в сообщении.

В мире уже обнаружено несколько различных штаммов коронавируса. Почти все они имеют сходство с британским, южноафриканским, бразильским или японским вариантами. Согласно сообщению финской лаборатории, вариант, обнаруженный в Финляндии, отличается от всех перечисленных, а также не все ПЦР-тесты могут обнаружить этот новый штамм.