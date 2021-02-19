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Члены команды марсохода НАСА Perseverance наблюдают в центре управления за полетом. Первые изображения поступают сразу после того, как космический корабль успешно приземлился на Марсе

Американский ровер Perseverance сел на поверхность Марса

© REUTERS / BILL INGALLS/NASA
Наука
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Sputnik Грузия
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Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На борту ровера находится устройство для получения кислорода из атмосферы Марса

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Американский ровер Perseverance cовершил первую посадку на Марсе и уже передал фото Красной планеты, НАСА вела прямую трансляцию.

Марсоход сел на планету в расчетные 00:55 тбл. НАСА сообщило, что получило с зонда сигнал, свидетельствующий, что посадка прошла благополучно. Через три минуты после этого аппарат передал первый черно-белый снимок Марса.

Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На борту ровера находится устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на поверхности другой планеты.



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