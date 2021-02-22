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Всемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ

Глава ВОЗ предупредил, что вакцины от коронавируса могут стать бесполезными

© AP Photo / Anja Niedringhaus
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1773)
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https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210222/250968872/Glava-VOZ-predupredil-chto-vaktsiny-ot-koronavirusa-mogut-stat-bespoleznymi.html

По его словам, для защиты от вируса необходимо вакцинировать не только граждан богатых государств, но жителей стран "остального мира"

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Вакцинация от любой болезни эффективна только в том случае, если она проводится повсеместно, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом пишет РИА Новости.

Мы все умрем. Но это не точно
© photo: Sputnik
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Гебрейесус призвал все страны не откладывать вакцинацию, так как в противном случае будут появляться новые штаммы коронавируса.

"В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными", — заявил он.

По его словам, отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст проблемы и богатым государствам. Поэтому Гебрейесус призвал власти объяснить своим гражданам, что для защиты от вируса необходимо вакцинировать не только их, но жителей стран "остального мира".

Коронавирусом в мире заражены 111 миллионов человек, почти 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1773)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Всемирная организация здравоохранения


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