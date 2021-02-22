Глава ВОЗ предупредил, что вакцины от коронавируса могут стать бесполезными

По его словам, для защиты от вируса необходимо вакцинировать не только граждан богатых государств, но жителей стран "остального мира"

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Вакцинация от любой болезни эффективна только в том случае, если она проводится повсеместно, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом пишет РИА Новости.

Гебрейесус призвал все страны не откладывать вакцинацию, так как в противном случае будут появляться новые штаммы коронавируса.

"В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными", — заявил он.

По его словам, отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст проблемы и богатым государствам. Поэтому Гебрейесус призвал власти объяснить своим гражданам, что для защиты от вируса необходимо вакцинировать не только их, но жителей стран "остального мира".

Коронавирусом в мире заражены 111 миллионов человек, почти 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.