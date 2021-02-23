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НАСА обнародовало первые звуки с поверхности Марса

© photo : NASA / Bill Ingalls
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210223/250975414/NASA-obnarodovalo-pervye-zvuki-s-poverkhnosti-Marsa.html

Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. НАСА опубликовало в Twitter аудиозапись со звуками с поверхности Марса – ее ровер сделал Perseverance после посадки на Красную планету. На записи можно услышать тихий треск и сильный гул, предположительно, от порывов ветра.

​"Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов", – сказано в посте, опубликованном в аккаунте, который ведут от имени Perseverance.

Планетоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.

Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance – экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.



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