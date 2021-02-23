Врачи назвали пять часто игнорируемых симптомов рака

Симптомы рака трудно обнаружить на ранних стадиях – некоторые из самых распространенных признаков онкологического заболевания не вызывают недомогание. Из-за этого их часто игнорируют

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Медики, опрошенные изданием Express, заявили о пяти неожиданных признаках возникающей опухоли, на которые подавляющее большинство людей не обращают внимания.

Симптомы рака обычно довольно трудно обнаружить на ранних стадиях – некоторые из самых распространенных признаков онкологического заболевания не вызывают недомогание. Из-за этого, как пишет издание, их часто игнорируют.

Среди них – трудности с глотанием, которые могут свидетельствовать о раке пищевода, отвисшие веки, сигнализирующие о возникновении опухоли в легких и охриплость, указывающая на рак гортани.

Врачи также рекомендуют обратиться за медицинской консультацией в случае непроходящего вздутия живота, так как это может быть симптомом рака яичников. Кроме того, следует обращать внимание на изменение цвета мочи: темно-коричневая моча указывает на рак поджелудочной железы, тогда как моча с красным оттенком может быть вызвана раком почек, мочевого пузыря или простаты.