Российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Кыргызстане

Уже более 30 стран с разных точек земного шара одобрили применение у себя российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию в Кыргызстане вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V". Об этом пишет РИА Новости.

"Кыргызстан стал четвертым государством в Центральной Азии, где зарегистрирована вакцина "Спутник V". Поставки препарата внесут значимый вклад в обеспечение безопасности здоровья жителей страны и профилактику коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении РФПИ слова главы фонда Кирилла Дмитриева.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, отметили в фонде.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.