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Вакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса

Российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Кыргызстане

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210223/250977847/Rossiyskuyu-vaktsinuot-koronavirusa-zaregistrirovali-v-Kyrgyzstane.html

Уже более 30 стран с разных точек земного шара одобрили применение у себя российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию в Кыргызстане вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V". Об этом пишет РИА Новости.

Как Спутник V захватывает мир и почему в США не дают своим дипломатам привиться российской вакциной
video: Ruptly / facebook.com/chumakovs.ru / МИД Венгрии / European Medicines Agency (EMA) / washingtonpost.com
Как "Спутник V" захватывает мир и почему в США не дают своим дипломатам привиться

"Кыргызстан стал четвертым государством в Центральной Азии, где зарегистрирована вакцина "Спутник V". Поставки препарата внесут значимый вклад в обеспечение безопасности здоровья жителей страны и профилактику коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении РФПИ слова главы фонда Кирилла Дмитриева.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, отметили в фонде.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Кыргызстан, Вакцина


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