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Технические специалисты празднуют выход китайского зонда Tianwen-1 на орбиту вокруг Марса в Пекинском центре аэрокосмического управления

Первый китайский зонд по исследованию Марса вышел на орбиту ожидания Красной планеты

© AP Photo / Jin Liwang
Наука
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Главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на планете измениться так, что она станет пригодна для жизни людей

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Китайской зонд "Тяньвэнь-1" успешно вышел на орбиту ожидания Марса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC).

Ровер Perseverance после посадки на Марс
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
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"Двадцать четверного февраля в 06:29 по пекинскому времени (02:29 тбс – ред.) первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" произвел третье торможение и успешно вышел на марсианскую орбиту ожидания", – говорится в сообщении ведомства.

На ней аппарат пробудет около трех месяцев. Посадка зонда запланирована на май-июнь.

Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года. Аппарат находится в полете уже 215 дней, от Земли он удалился на расстояние примерно в 212 миллионов километров.

В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году. В апреле 2020 года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). "Тяньвэнь" – произведение великого китайского поэта Цай Юаня.

Члены команды марсохода НАСА Perseverance наблюдают в центре управления за полетом. Первые изображения поступают сразу после того, как космический корабль успешно приземлился на Марсе
© REUTERS / BILL INGALLS/NASA
Американский ровер Perseverance сел на поверхность Марса

Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

При этом главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.

Теги:
Космос, Марс


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