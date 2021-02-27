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Спящая девушка

Врач назвал ночные кошмары возможным симптомом ряда болезней

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210227/251017912/Vrach-nazval-nochnye-koshmary-vozmozhnym-simptomom-ryada-bolezney.html

Главная причина ночных кошмаров и беспокойного сна, а также бессонницы, по его словам, – это стресс

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев в эфире телеканала "Москва 24" рассказал, о каких болезнях могут говорить ночные кошмары. Об этом пишет РИА Новости.

Врачи смотрят на снимки с помощью портативного рентгена
© photo: Sputnik / Varvara Gertye
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"Язва желудка может провоцировать кошмары. <…> Язва – это воспаление, повреждение слизистой оболочки желудка, соответственно, определенный болевой синдром. Все это приводит к повышенному стрессу, чувству дискомфорта, чувству боли, которое может обостряться ночью. Как раз может стимулировать кошмары", – пояснил специалист.

Помимо язвы, к проблемам со сном может привести синдром беспокойных ног, связанный с болезненными ощущениями в нижних конечностях. В таких случаях Лунев рекомендует обращаться к неврологу.

Частая причина ночных кошмаров – ночное переедание, отметил медик. По его словам, не стоит есть за 3-4 часа перед сном.

Также к страшным снам может привести храп, прием антидепрессантов и средств от артериальной гипертензии. Главная же причина ночных кошмаров, как уточнил специалист, – это стресс.



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