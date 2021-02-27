19:52 27 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0322
  • 100 RUB4.4633
  • USD3.3255
Поиск
Доктор Евгений Комаровский

Доктор Комаровский рассказал, как не стоит укреплять иммунитет

photo: Evgeny Komarovsky / FB
Наука
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/02/249901088.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210227/251019678/Doktor-Komarovskiy-rasskazal-kak-ne-stoit-ukreplyat-immunitet.html

Одним из самых эффективных способов повысить иммунитет, в свою очередь, является здоровый сон и положительные эмоции

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Врач Евгений Комаровский рассказал в Instagram о самых неэффективных и эффективных способах повысить себе иммунитет.

Так, по мнению медика, худшими методами для укрепления здоровья будут прием БАДов, употребление элеутерококка и эхинацеи, лука и чеснока, амулеты от вирусов, иммуномодуляторы и гомеопатия.

Самые эффективные способы повысить иммунитет, как указывает Комаровский, — полноценный сон, умеренные физические нагрузки, отказ от таких вредных привычек, как курение и употребление алкоголя, вакцинация, полноценное питание, а также положительные эмоции.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Извержение вулкана Этна на Сицилии
Реки огня: раскаленная лава вулкана Этна на Сицилии, снятая максимально близко - фото
Новые книги из серии Русские в Грузии представили в Тбилиси - видео
Новые книги из серии "Русские в Грузии" представили в Тбилиси – видео
Коронавирус в Грузии - динамика за год
Коронавирус в Грузии – динамика за год
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться