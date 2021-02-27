Доктор Комаровский рассказал, как не стоит укреплять иммунитет

Одним из самых эффективных способов повысить иммунитет, в свою очередь, является здоровый сон и положительные эмоции

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Врач Евгений Комаровский рассказал в Instagram о самых неэффективных и эффективных способах повысить себе иммунитет.

Так, по мнению медика, худшими методами для укрепления здоровья будут прием БАДов, употребление элеутерококка и эхинацеи, лука и чеснока, амулеты от вирусов, иммуномодуляторы и гомеопатия.

Самые эффективные способы повысить иммунитет, как указывает Комаровский, — полноценный сон, умеренные физические нагрузки, отказ от таких вредных привычек, как курение и употребление алкоголя, вакцинация, полноценное питание, а также положительные эмоции.