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Ситуация в Италии в связи с коронавирусом

В Италии нашли штамм COVID-19, предположительно, устойчивый к вакцинам

© AFP / MIGUEL MEDINA
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1789)
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В мире появляется все больше разнообразных мутаций нового типа коронавируса, однако пока ученые призывают не беспокоиться

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. "Нигерийский" штамм коронавируса обнаружен на севере Италии в городе Брешиа, провинция Ломбардия, сообщает агентство ANSA со ссылкой на президента Итальянского общества вирусологов, директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо. Об этом пишет РИА Новости.

Медик в лаборатории Финляндии держит в руках пробирку с образцами коронавируса нового типа
© AFP / RONI REKOMAA
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По словам специалиста, для данного штамма характерны мутации, против которых существующие на сегодняшний день вакцины могут быть неэффективны.

Других подробностей об особенностях обнаруженной разновидности коронавируса Карузо не сообщил.

О появлении в Нигерии нового штамма коронавируса стало известно в конце декабря. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), новый вариант был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун.

Ранее, в середине декабря в Великобритании обнаружили мутацию коронавируса – VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 56-70 процентов быстрее исходника. Также высказывались предположения, что этот штамм чаще приводит к смерти пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1789)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Италия


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