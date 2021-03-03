В Италии нашли штамм COVID-19, предположительно, устойчивый к вакцинам

В мире появляется все больше разнообразных мутаций нового типа коронавируса, однако пока ученые призывают не беспокоиться

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. "Нигерийский" штамм коронавируса обнаружен на севере Италии в городе Брешиа, провинция Ломбардия, сообщает агентство ANSA со ссылкой на президента Итальянского общества вирусологов, директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, для данного штамма характерны мутации, против которых существующие на сегодняшний день вакцины могут быть неэффективны.

Других подробностей об особенностях обнаруженной разновидности коронавируса Карузо не сообщил.

О появлении в Нигерии нового штамма коронавируса стало известно в конце декабря. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), новый вариант был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун.

Ранее, в середине декабря в Великобритании обнаружили мутацию коронавируса – VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 56-70 процентов быстрее исходника. Также высказывались предположения, что этот штамм чаще приводит к смерти пациентов.