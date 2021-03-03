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Эпидемия коронавируса - женщина в маске и лицевом щитке идет по улице

Ученые опровергли популярное заблуждение о медицинских масках

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Наука
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На фоне пандемии коронавируса ношение масок в общественных местах и на улицах стало обязательным во всем мире, а споры о их пользе и вреде масок не утихают даже спустя год

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Ношение масок не способствует развитию гипоксии – пониженному содержанию кислорода в организме, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE. Об этом пишет РИА Новости.

Директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе
photo: AlpenPharma Caucasus / FB
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Ученые из Университетской больницы в Кливленде, штат Огайо (США) провели эксперимент с участием 50 добровольцев, которым в среднем было по 33 года. Медики замерили у испытуемых частоту сердечных сокращений, а также уровень кислорода и углекислого газа в крови во время покоя и быстрой ходьбы.

Сравнив показатели, исследователи установили, что ни у одного из участников не наблюдалось кислородного голодания или избытка углекислого газа в крови.

"Мы надеемся, что эти результаты убедят людей в том, что их тело способно в полной мере получать кислород при ношении маски", — подытожили ученые.

Теги:
Ученые, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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