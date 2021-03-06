Ученые предупредили переболевших COVID-19 о риске проблем с психикой после болезни

В долгосрочной перспективе, согласно результатам исследования, психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Британские ученые выяснили, что значительная часть переболевших коронавирусом людей страдает от нервно-психических и когнитивных расстройств, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Psychology. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным специалистов из Оксфордского университета Брукса, в краткосрочной перспективе 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством. Вместе с тем от 17 до 42% пациентов испытывали аффективные расстройства, например, депрессию.

"Основными краткосрочными когнитивными расстройствами стали нарушение внимания (45%) и ухудшение памяти (от 13 до 28%)", - отметили исследователи.

В долгосрочной перспективе, согласно результатам исследования, психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости. Однако пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью (от 38 д 50%).