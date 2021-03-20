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Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников

Мясников рассказал, какие семь продуктов могут продлить жизнь до 100 лет

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210320/251224879/Myasnikov-rasskazal-kakie-sem-produktov-mogut-prodlit-zhizn-do-100-let.html

При этом известный врач подчеркнул, что главным фактором долгожительства является наследственность

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какие продукты способны продлить жизнь человека.

Лук репчатый
© photo: Sputnik / Vladimir Percencev
Ученые назвали суперпродукт, способный "творить чудеса"

Он привел данные научных исследований, в которых называются семь обязательных продуктов, которые должны составлять основу рациона любого человека и которые доказано могут продлевать жизнь.

"Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности миндаль, это черный шоколад и чеснок", – перечислил телеведущий.

Вместе с тем он отметил, что просто вредных или полезных продуктов нет, а существует правильный и неправильный образ питания.

При этом главным фактором долгожительства является наследственность, добавил Мясников.

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