Мясников рассказал, какие семь продуктов могут продлить жизнь до 100 лет

При этом известный врач подчеркнул, что главным фактором долгожительства является наследственность

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какие продукты способны продлить жизнь человека.

Он привел данные научных исследований, в которых называются семь обязательных продуктов, которые должны составлять основу рациона любого человека и которые доказано могут продлевать жизнь.

"Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности миндаль, это черный шоколад и чеснок", – перечислил телеведущий.

Вместе с тем он отметил, что просто вредных или полезных продуктов нет, а существует правильный и неправильный образ питания.

При этом главным фактором долгожительства является наследственность, добавил Мясников.