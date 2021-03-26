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Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона в процедурном кабинете

Роспотребнадзор рассказал о принципах работы вакцины "ЭпиВакКорона"

© photo: Sputnik / Mikhail Golenkov
Наука
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"ЭпиВакКорона" не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте принцип работы вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", согласно которому препарат формирует тройную иммунную защиту.

Производство вакцины Ковивак
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
В России официально началось производство вакцины "КовиВак"

Так, первую линию защиты формируют антитела, которые мешают взаимодействию S-белка SARS-CoV-2 с рецептором клетки человека.

Вторую линию защиты формируют антитела, нацеленные на пептид слияния. Они связываются с белком S и препятствуют слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, блокируя проникновение вируса в клетку. Если вирусу все же удалось проникнуть в клетку, срабатывает третья линия защиты – активируются такие элементы иммунной системы, как макрофаги, нейтрофилы и натуральные киллеры.

Кроме антительного, "ЭпиВакКорона" индуцирует и Т-клеточный иммунный ответ, добавляется в релизе.

"ЭпиВакКорона" – второй (после "Спутника V") зарегистрированный в России препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Он не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Также в России есть еще две вакцины от COVID-19 – "Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи, и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.

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