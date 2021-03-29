Откуда появился коронавирус? ВОЗ назвала возможную причину

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Наиболее вероятным сценарием происхождения COVID-19 является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, передает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

В распоряжении агентства оказался черновик итогового совместного исследования специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и КНР.

В докладе исследователи перечислили четыре сценария возникновения коронавируса в порядке их вероятности. Они пришли к выводу, что передача вируса через второе животное весьма вероятна. Прямую передачу вируса от летучих мышей человеку они оценили как вероятный сценарий, а распространение вируса через пищевые продукты является, по мнению экспертов, возможным, но маловероятным.

Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей. Однако, как утверждается в черновом варианте отчета, "эволюционное расстояние между вирусами, обнаруженными у летучих мышей, и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено".

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.

По словам экспертов, на данный момент неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на указанный рынок, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать эту гипотезу в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.

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