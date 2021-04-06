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Илон Маск

Почему взорвался прототип корабля Starship

© AP Photo / Patrick Pleul
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210406/251389800/Pochemu-vzovalsya-prototipa-korablya-Starship.html

Starship SN11 взорвался 30 марта во время испытаний в штате Техас спустя несколько минут после посадки

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Причиной взрыва прототипа космического корабля Starship SN11 компании SpaceX стала утечка метана, сообщил руководитель компании Илон Маск, сообщает Sputnik Беларусь.

Ракета StarXpper SpaceX видна на стартовом комплексе компании в Техасе
© photo: AFP 2020 / Loren Elliott
Ракета-корабль Starship Илона Маска взорвалась на испытаниях

"Небольшая утечка метана привела к возгоранию двигателя номер два и сожгла часть бортовой радиоэлектронной аппаратуры", – сказал он.

Уже известно, что новый прототип Starship – SN15 – готовится к перемещению на стартовую площадку. Ранее Маск рассказывал, что SN15 – прототип с более усовершенствованными двигателем и программным обеспечением.

SN11 взорвался 30 марта во время испытаний в штате Техас спустя несколько минут после посадки.

Сейчас SpaceX ведет разработку системы, состоящей из многоразовых корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Они позволят доставлять спутники, грузы и людей не только на околоземные орбиты, но и на Луну и Марс.

Теги:
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