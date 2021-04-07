Первый полет вертолета на Марсе может состояться в конце недели

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе состоится не раньше воскресенья, сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA.

Ранее сообщалось, что Ingenuity совершит первый полет приблизительно 8 апреля. Позднее ведомство отсрочило полет, не назвав причины. Если первый полет состоится 11 апреля, сотрудники миссии утром в понедельник по тбилисскому времени расскажут на сайте NASA о нем и о полученных предварительных данных.

Вертолету предстоит подняться на высоту около трех метров, и в случае успеха будущие полеты будут проходить на высоте около 5 метров. Это станет "первым приводным и контролируемым полетом" аппарата на поверхности другой планеты, подчеркивают в ведомстве.

Ранее специалисты американского космического ведомства рассказали, что подготовка к первому марсианскому полету дрона требует около шести дней, за это время несущий его марсоход Perseverance должен доставить его к месту старта, а специалисты миссии – проверить действие всех его систем, прежде всего лопасти и зарядку батарей.

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Ровер, как рассчитывают в НАСА, будет внимательно наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.