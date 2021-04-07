10:08 07 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0232
  • 100 RUB4.4554
  • USD3.4069
Поиск
Марс

Первый полет вертолета на Марсе может состояться в конце недели

© photo : NASA / Perseverance Mars Rover
Наука
Получить короткую ссылку
46 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/19/250999844.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210407/251391089/Pervyy-polet-vertoleta-na-Marse-mozhet-sostoyatsya-v-kontse-nedeli.html

Вертолет Ingenuity прибыл на красную планету в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе состоится не раньше воскресенья, сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA.

Ранее сообщалось, что Ingenuity совершит первый полет приблизительно 8 апреля. Позднее ведомство отсрочило полет, не назвав причины. Если первый полет состоится 11 апреля, сотрудники миссии утром в понедельник по тбилисскому времени расскажут на сайте NASA о нем и о полученных предварительных данных.

Мы все умрем. Но это не точно
© photo: Sputnik
Мы все умрем. Новый марсоход: почему Perseverance лучше, чем Curiosity

Вертолету предстоит подняться на высоту около трех метров, и в случае успеха будущие полеты будут проходить на высоте около 5 метров. Это станет "первым приводным и контролируемым полетом" аппарата на поверхности другой планеты, подчеркивают в ведомстве.

Ранее специалисты американского космического ведомства рассказали, что подготовка к первому марсианскому полету дрона требует около шести дней, за это время несущий его марсоход Perseverance должен доставить его к месту старта, а специалисты миссии – проверить действие всех его систем, прежде всего лопасти и зарядку батарей.

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Ровер, как рассчитывают в НАСА, будет внимательно наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
Нервы на пределе. Жители Грузии устали от комендантского часа
Нервы на пределе. Жители Грузии устали от "комендантского часа"
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться