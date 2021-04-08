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Проверка на коронавирус в лаборатории

Российские ученые создают вакцину от коронавируса в виде капель для носа

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1840)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210408/251407610/Rossiyskie-uchenye-sozdayut-vaktsinu-ot-koronavirusa-v-vide-kapel-dlya-nosa.html

Иммунитет от вакцины нового типа будет создаваться на слизистых, а это входные ворота инфекции

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора приступил к разработке вакцины от коронавируса в виде капель для носа, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор центра Ринат Максютов.

По его словам, иммунитет после новой вакцины будет создаваться на слизистых, которые как раз являются входными воротами инфекции, поэтому у данной вакцины будет преимущество.

"Сейчас мы приступили к разработке вакцины в виде капель, то есть для назального применения. Состав главного действующего компонента вакцины не изменится (по сравнению с вакциной "ЭпиВакКорона" – ред.)", – сказал Максютов.

"ЭпиВакКорона" – вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1840)
Теги:
Россия, Коронавирус COVID-2019, Вакцина

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