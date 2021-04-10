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Москва во время режима самоизоляции жителей

Коронавирус в два раза превосходит грипп по числу осложнений – Минздрав России

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210410/251428545/Koronavirus-v-dva-raza-prevoskhodit-gripp-po-chislu-oslozhneniy--Minzdrav-Rossii.html

Как отметил руководитель ведомства, вакцинация от коронавируса позволяет избежать этих проблем

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Осложнения после коронавируса, в том числе неврологического и психиатрического плана, встречаются почти в два раза чаще, чем после сезонного гриппа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе
photo: courtesy of Ivane Chkhaidze
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"Последние научные публикации говорят о том, что новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями – неврологического плана, и в том числе раздела психиатрии", – сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".

Он отметил, что вакцинация от коронавируса позволяет избежать этих проблем. По словам министра, все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

Теги:
Грипп, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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