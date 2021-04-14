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Пандемия коронавируса COVID - вакцинация Спутник V в Парагвае

Российская вакцина от коронавируса эффективна и при использовании одной дозы – ученые

© AP Photo / Jorge Saenz
Наука
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https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210414/251456163/Rossiyskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-effektivna-i-pri-ispolzovanii-odnoy-dozy--uchenye.html

Было установлено, что 96% людей младше 60 лет имеют антитела уже на 21-й день после вакцинации одной дозой

ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" вызывает высокий иммунный ответ даже при использовании одной дозы, показало исследование аргентинских ученых. Об этом пишет РИА Новости.

В конце марта власти Аргентины решили вводить гражданам только первую дозу вакцины от COVID-19, а применение второй дозы отложить на три месяца. Таким образом власти стремятся привить как можно больше людей на фоне нехватки вакцин от коронавируса в мире.

Вакцинация российской вакциной Спутник V
© photo: Sputnik / Valery Melnikov
Вакцину "Спутник V" одобрили страны с общим населением три миллиарда человек

"Анализ на иммунный ответ на вакцину "Спутник V", в котором приняли участие 288 человек, показал, что 94% из них продемонстрировали присутствие антител после получения только одной дозы", – приводит результаты исследования пресс-служба правительства Аргентины.

Отмечается, что количество антител у ранее инфицированных людей, получивших одну дозу вакцины "Спутник V", в 4,6 раза выше, чем у добровольцев без предшествующей инфекции, получивших вакцину по схеме двух доз.

Также было установлено, что 96% людей младше 60 лет имеют антитела уже на 21-й день после вакцинации одной дозой. У людей старше 60 лет этот показатель составляет 89%.

Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина

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