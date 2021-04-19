Российские ученые подтвердили связь между интеллектом и активностью мозга

Участники научного исследования сначала проходили тесты на интеллект, а затем специалисты регистрировали у них электроэнцефалограмму

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Российские ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске подтвердили, что между уровнем интеллекта и организацией связей в головном мозге есть зависимость, которую можно проследить во время снятия электроэнцефалографии, сообщили РИА Новости в вузе.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) – это исследование головного мозга, основанное на фиксировании его биоэлектрической активности, широко применяется медиками при обследовании пациентов. Ранее в ЮУрГУ была разработана методика, позволяющая с высокой точностью определять функциональное состояние головного мозга. Сейчас специалисты ЮУрГУ нашли, что уровень мышления напрямую связан с мозговой активностью.

"Участники исследования проходили тесты на интеллект, затем мы регистрировали у них электроэнцефалограмму. Применяя математические методы, мы проанализировали функциональную связность мозга на основе ЭЭГ и подтвердили, что связь между этим аспектом и интеллектом есть, сопоставив данные с результатами тестов", – рассказала кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией молекулярно-генетических исследований здоровья и развития человека Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Инна Фекличева.

Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда.

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