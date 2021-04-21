Глобальное потепление вернет планету на 35 миллионов лет назад, заявил ученый

Как уточнил ученый, глобальная температура – это один из климатических показателей, поэтому нельзя сказать, что на Земле вновь появятся жившие тогда существа

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Глобальная температура на Земле в ближайшие годы из-за выбросов парниковых газов достигнет показателей, которые отмечались на Земле 35 миллионов лет назад, рассказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский. Об этом пишет РИА Новости.

"Показано, как менялась температура за последние семь миллионов лет… Видно, что температура у нас понижалась последнее время. Что сейчас? … Показано, как глобальная температура может расти при разных сценариях. При сценарии "бизнес, как обычно" (количество антропогенных выбросов парниковых газов не снижается), по которому мы пока идем, все индикаторы говорят, что мы по нему идем, температура вернет планету где-то на 35 миллионов лет назад", – сказал Чернокульский во время выступления на фестивале "зеленого" экологического кино "Экочашка".

Как уточнил ученый, глобальная температура – это один из климатических показателей, поэтому нельзя сказать, что на Земле вновь появятся гигантские носороги.

"Вся система была иной. Совершенно была другая растительность, другое расположение материков. Не было там такого количества ледников, уровень океана был другим, химический состав атмосферы был другой", – отметил Чернокульский.

Как уточняется на сайте Всероссийского научно-исследовательского геологического института, в эпоху Палеоцена, к которой относится обозначенный климатологом период, на Земле появились предки копытных, кондилартров, шерстокрылов и сумчатых млекопитающих, а в начале эоцена – многие представители современных отрядов. К этому времени также появились высшие антропоидные приматы. Наземные формы достигли максимальных размеров, появились гигантские носороги. Костистые рыбы завоевывали все морские и пресноводные водоемы.