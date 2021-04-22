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Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля

На Марсе впервые смогли получить кислород из атмосферы

© photo : NASA / Perseverance Mars Rover
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210422/251537767/Na-Marse-vpervye-smogli-poluchit-kislorod-iz-atmosfery.html

После первого в истории полета вертолета на другой планете специалисты NASA достигли еще одного успеха, приблизив человечество на шаг ближе к колонизации Марса

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Сотрудники NASA смогли впервые получить кислород из атмосферы Марса, которая на 96% состоит из углекислого газа, сообщается на сайте космического агентства.

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Согласно заявлению, испытание состоялось 20 апреля. Кислород удалось получить благодаря инструменту MOXIE. Это экспериментальный прибор размером с тостер на борту марсохода Perseverance, который отделяет атомы кислорода от молекул углекислого газа, состоящего из одного атома углерода и двух атомов кислорода.

В ходе первого эксперимента специалисты NASA получили 5,4 грамма кислорода, которого хватило бы для дыхания человека в течение 10 минут. В целом же MOXIE способен вырабатывать до 10 граммов кислорода в час, отметили в агентстве.

Как заявили в NASA, такие устройства могут однажды обеспечить астронавтов пригодным для дыхания воздухом.

Замглавы научного директората агентства Джим Рейтер назвал эксперимент "важным первым шагом в переработке углекислого газа в кислород на Марсе".

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© photo: Sputnik
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"У MOXIE есть над чем поработать, но результаты этой демонстрации технологии многообещающие, поскольку мы приближаемся к нашей цели – однажды увидеть людей на Марсе. Кислород – это не только то, чем мы дышим. Ракетное топливо также зависит от кислорода, и будущие исследователи будут зависеть от производства топлива на Марсе, чтобы совершить путешествие домой", – приводит его слова NASA.

Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года, в феврале марсоход успешно приземлился на Марсе. Пятый марсоход в истории NASA оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты. Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance – экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", который впервые выполнил полет на другой планете.

Теги:
Космос, Марс

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