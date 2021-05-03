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Пробирки с кровью для теста на антитела к COVID-19

Новый тест на антитела к COVID по капле крови изобрели в Швейцарии

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1878)
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Ученые протестировали образцы крови 155 человек, инфицированных SARS-CoV-2, и анализ выявил антитела к вирусу в 98% случаев

ТБИЛИСИ, 3 мая - Sputnik. Группа швейцарских ученых разработала тест, способный определить наличие у человека антител к коронавирусу с использованием капли крови и небольшого количества реагентов, стоимость одного тестирования оценивается в 60 центов, говорится в сообщении Федеральной политехнической школы Лозанны, сообщает РИА Новости.

"Тестирование на антитела может стать мощным инструментом для отслеживания распространения инфекций SARS-CoV2, вируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Группа ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны, Женевского университета и Женевской университетской клиники в настоящее время разработала надежный и дешевый тест на антитела, который может анализировать более 1 тысячи образцов одновременно и требует небольшой капли крови, например, от укола пальца", - говорится в сообщении.

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© AP Photo / Martin Mejia
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Уточняется, что для проведения анализа необходимы отдельные образцы крови и тестовые реагенты, которые подаются по каналам микрофлюидного чипа. "Если антитела против SARS-CoV-2 присутствуют в образце крови, молекула генерирует сигнал, который можно обнаружить в виде флуоресцентного свечения под микроскопом", - сообщили исследователи.

По словам ученых, система тестирования может анализировать до 1024 образцов одновременно, что сокращает расходы на персонал в лаборатории. Как заявил один из участников проекта, доцент Федеральной политехнической школы Лозанны Себастьян Меркл, если учесть все расходы на одно тестирование, включая зарплату персонала и стоимость реагентов, они составят около 0,5 швейцарского франка за анализ (0,6 доллара).

Ученый рассчитывает, что в будущем технология позволит продавать в аптеках или супермаркетах наборы, с помощью которых люди смогут самостоятельно делать забор крови из пальца, затем отправить образец в лабораторию и получить результат теста по электронной почте или через мобильное приложение.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1878)

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