Беларусь создала собственную вакцину от коронавируса, заявил Лукашенко

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Беларусь создала собственную вакцину для профилактики COVID-19, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", — сказал Лукашенко.

По его словам, торопиться в этом вопросе не нужно – лучше посмотреть, "что будет послезавтра, когда изменится болезнь".

"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", - добавил президент.

Подробности о вакцине

В Минздраве Беларуси позднее рассказали, что разработанная вакцина инактивированная, то есть сделана из "убитого" вируса: этот тип вакцины хорошо изучен, технология известна давно, вакцина будет малореактогенной, без отдаленных побочных реакций и последствий.

Преимущество будущей вакцины – возможность менять состав при необходимости, если будут происходить серьезные мутации штаммов, подчеркнули в ведомстве. Однако есть и недостатки: трудный процесс производства и длительные сроки создания по сравнению с векторными вакцинами, а также работа с высокопатогенным материалом, из-за чего требуется высокий уровень биологической защиты.

Специалисты считают, что опытно-промышленная стадия препарата начнет выпускаться с конца 2021 года, потому что пока идет подготовка к этапу очистки прототипа, а затем нужно будет провести первую и вторую фазу клинических испытаний.

Названия у препарата пока нет.

Распоряжение о создании вакцины Лукашенко подписал 1 апреля. Из него следует, что препарат должен быть готов в 2023 году. Как заявлял министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, опытно-промышленную партию планируется получить в конце года, а первую промышленную — в 2022-м.

В конце декабря Беларусь первой после России начала вакцинацию населения "Спутником V", разработанным российским Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Кроме того, с марта жителей Белоруссии прививают препаратом китайской компании Sinopharm. По данным Минздрава, первый компонент получили уже около 300 тысяч человек, а порядка 137 тысяч прошли полный курс вакцинации.