Четверть городов в мире ждет катастрофа из-за изменений климата

Исследование 800 городов по всему миру показало, что почти 43% из них даже не планируют адаптироваться к воздействию глобального потепления

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. У 25 процентов городов на планете нет средств для защиты от разрушительного воздействия климатических изменений, передает издание The Guardian.

Мегаполисы все чаще сталкиваются с проблемами, вызванными глобальным потеплением. Эксперты Международного проекта по раскрытию данных о выбросах парниковых газов (CDP) проверили 800 крупных населенных пунктов и выяснили, что 43 процента из них не имеют плана для борьбы с климатическим кризисом. У четверти городов не хватает даже денег на экологические программы, а многие полагаются на финансирование из государственного бюджета: например, Рио-де-Жанейро, американский Колумбус и английский Саутенд.

Как отмечают авторы исследования, в прошлом году у 422 городов было 1 142 проекта по адаптации к климатическому кризису. На их реализацию ушло бы около 72 миллиардов долларов, однако программы так и не получили финансирование.

Некоторые страны начали экономить деньги за счет установки возобновляемых источников энергии, тем не менее преимущества адаптации к воздействию экстремальных погодных условий для них недостаточно очевидны.

В то же время эксперты выделили несколько мегаполисов, которые хорошо приспосабливаются к изменениям климата: в частности, это Лондон, Бристоль, Лос-Анджелес и Афины. В греческой столице, например, озеленяют крыши домов и сажают деревья, чтобы охладить перегретые улицы. А в Бристоле строят масштабные защитные сооружения от наводнений.