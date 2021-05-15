Китай успешно высадил зонд на поверхность Марса

Это первый китайский космический аппарат для исследований Марса, который добрался до красной планеты и мягко приземлился на ней

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" в субботу осуществил успешную мягкую посадку на поверхность Марса, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года. В конце февраля успешно вышел на орбиту ожидания Марса. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю уже в этом году.

Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

При этом главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.

Китай стал третьей страной после Советского Союза и США, кто смог осуществить мягкую посадку исследовательского аппарата на поверхность Красной планеты.

Советский спускаемый аппарат АМС "Марс‑3" совершил мягкую посадку на поверхность Марса 2 декабря 1971 года. После посадки станция была приведена в рабочее состояние и начала передавать на Землю видеосигнал, однако передача продолжалась 20 секунд и резко прекратилась.

Первыми в истории американской космонавтики аппаратами, совершившими успешную посадку на Марсе, стали Viking-1 (20 июля 1976 года) и Viking-2 (7 августа 1976 года).