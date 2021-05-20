09:30 20 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1213
  • 100 RUB4.5801
  • USD3.3770
Поиск
Новый способ лечения ожирения или диета

Новый безопасный способ похудеть открыт учеными

photo : Pixabay / Deedee86
Наука
Получить короткую ссылку
62 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/13/251768062.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210520/251771954/Novyy-bezopasnyy-sposob-pokhudet-otkryt-uchenymi.html

Способ протестировали на мышах с избыточной массой тела и получили положительный результат, а также на людях – в обоих случаях результат положительный

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Российские и французские ученые доказали, что пробиотик на основе кишечных бактерий Hafnia alvei могут помочь людям с избыточным весом похудеть.

весы
© Sputnik / Alex Shlamov
Назван продукт, помогающий похудеть: это не брокколи

Новое исследование ученых из Руанского университета во Франции – это прорыв в области диетологии. Автор исследования, профессор Сергей Фетисов, доказал, что бактерии Hafnia alvei и гены, ответственные за синтез белка ClpB, есть в кишечнике здоровых людей. Но вот при изучении результатов анализов образцов микробиоты у людей с ожирением, ученые сделали вывод, что у них этих бактерий значительно меньше.

И теперь ученые предполагают, что для профилактики и лечения ожирения необходимо давать бактерии как пробиотик тем людям, которые обладают избыточной массой тела.

Что это за бактерия Hafnia alvei, или При чем тут сыр с плесенью

Во Франции Hafnia alvei используют для производства мягких сыров, таких как камамбер. Так что безопасность при введении бактерии "извне" доказана. Но до сих пор бактерию еще не использовали как основу пробиотика.

Доказано, что около одного процента от состава микробиоты кишечника вырабатывают белок ClpB. После приема пищи белок действует на рецепторы клеток стенки кишечника и тем самым стимулирует секрецию гормонов насыщения.

Ученые уже испытали пробиотик на мышах с избыточной массой тела: грызуны получали дозу бактерий раз в день. По итогу эксперимента мыши начали худеть уже на пятый день добавления бактерий Hafnia alvei.

Правда тела
© photo: Sputnik
"Правда тела". Можно ли похудеть с помощью таблеток

Бактерию также протестировали на людях (в Германии) и получили положительный результат. После трех месяцев приема в капсулах, защищающих бактерии от желудочного сока, у мужчин и женщин с повышенной массой тела пошел процесс сброса веса. "Они придерживались легкой диеты, и в группе людей, принимавших бактерии, отмечалось достоверное снижение чувства голода!" – отмечает профессор Фетисов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
Заводы Боржоми остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Заводы "Боржоми" в Грузии остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться