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Скелет. Человеческие кости

Люди ростом около 3-4 метров жили на Кавказе – что с ними произошло?

photo : Pixabay / Skitterphoto
Наука
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Sputnik Грузия
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Вот уже много лет ученые и независимые исследователи все чаще в горах Кавказа находят костные останки людей гигантского роста

ТБИЛИСИ, 24 мая - Sputnik. Предания о существовании в далеком прошлом на Земле рас великанов есть почти у всех народов мира, и Кавказ - не исключение. 

Ученые и независимые исследователи находят в Армении, Грузии и Азербайджане костные останки людей гигантского роста, пишет Sputnik Армения.

В 2008 году новость о том, что в Боржомском ущелье Грузии найдены кости людей-гигантов ростом в 3 метра, облетела весь мир и стала сенсацией. Об этом заявил, а затем и продемонстрировал находки академик Академии наук Грузии Абесалом Векуа.

В соседнем с Грузией Азербайджане также были обнаружены подобные экспонаты. В музее города Гянджа выставлен женский скелет ростом 2 метра 20 см, его возраст - 4 тысячи лет. 

В Армении, в разных районах, не только сохранились предания о том, что здесь когда-то давно жили великаны, но также есть и немало живых очевидцев, которым самим доводилось видеть человеческие черепа и кости необычных размеров.

Подобные находки были сделаны и в Лчашене, после того, как в 1956 году после обмеления озера Севан, было найдено древнее поселение. "Кости и черепа скелетов были больших размеров. Их специально прикладывали к телу, чтобы сравнить с человеком. Оказалось, что кости великанов были на 20–30 см длиннее. Видимо, в то время люди были великанами", — рассказывает Гегам Манукян,  в доме его семьи в те годы жили археологи.

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© Sputnik / Levan Avlabreli
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Армянские источники также сообщают, что в 1968-м году в горном селении Хот, рабочие, выравнивая вершину кургана, обнаружили древнюю гробницу с останками двух великанов.

Пока невозможно сделать окончательный вывод, насколько высокий рост имел этот древний тип людей. В разных районах называют различные цифры: в большинстве случаев 3-4 метра, но иногда бывает даже больше, как например в Ухтасаре, Егварде и Гошаванке. Причем находки нередко не одиночные, а групповые и даже целыми поселениями.

Вполне возможно, что среди предков человечества были целые народы гигантов, о которых наша история почти ничего не знает. Пока это - всего лишь версия, остающаяся нерешенной загадкой. Но в мире уже есть немало независимых исследователей, которые утверждают, что раньше люди были намного более крупными, но с течением многих тысячелетий и в результате различных эволюционных процессов их размеры уменьшились. 

 

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Теги:
археология, наука

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