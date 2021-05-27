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Приближения астероида к Земле

К Земле летят опасные астероиды

photo: Pixabay / urikyo33
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210527/251846696/K-Zemle-letyat-opasnye-asteroidy.html

На нас надвигаются космические объекты размером с Эйфелеву башню в Париже и Статую свободы в Нью-Йорке

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Центр исследования околоземных объектов (CNEOS) при Лаборатории реактивного движения НАСА предупредил, что 27 мая и 1 июня к Земле приблизятся два крупных астероида, передает РИА Новости.

Как отметили ученые, один из двух космических объектов под названием 2021 JF1 относится к группе "Аполлон", в которую входят самые опасные околоземные объекты. Его размеры в диаметре колеблются от 94 до 210 метров в диаметре – это больше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке. Он движется со скоростью около 17 километров в секунду и пролетит рядом с Землей 27 мая.

ასტეროიდი
photo: Pixabay / Buddy_Nath
Астероид

Второй астероид под названием 2021 КТ1  летит со скоростью около 18 километров в секунду, а его диаметр составляет от 150 до 330 метров (можно сравнить с Эйфелевой башней в Париже). Астрономы считают, что он приблизится к Земле 1 июня и пройдет на расстоянии 13 миллионов километров от нее.

Астероид в космосе
© AFP / NASA
Астероид в космосе

Астероиды – относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, которое движутся по орбите вокруг главной звезды. У них, в отличие от планет, неправильная форма и нет атмосферы, но могут быть спутники.

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Теги:
Земля, Астероид

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