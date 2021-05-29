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Ученые-исследователи в одной из лабораторий США работают над разработкой вакцины для борьбы с Covid-19 (SARS-CoV-2)

Ученые заявили об обнаружении доказательств искусственного происхождения COVID-19

© AFP / KAREN DUCEY
Наука
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https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210529/251872782/Uchenye-zayavili-ob-obnaruzhenii-dokazatelstv-iskusstvennogo-proiskhozhdeniya-COVID-19.html

Вскоре 22-страничное исследование будет опубликовано в научном журнале, которое, как ожидают ученые, должно вызвать фурор в научном сообществе

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть доказательства того, что коронавирус SARS-Cov-2 был создан искусственно, сообщает Daily Mail.

Клетка коронавируса под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
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Как утверждают ученые, долгое время изучавшие коронавирус, все указывает на то, что китайские ученые создали COVID-19 в лаборатории в Ухане, а затем попытались замести следы, чтобы вирус выглядел так, как будто он произошел естественным образом от летучих мышей.

Анализируя образцы COVID-19 в попытке создать вакцину, Далглиш и Соренсен обнаружили в вирусе, как они утверждают, "уникальные следы", которые могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.

Так, они проанализировали эксперименты, которые проводились учеными в Ухане между 2002 и 2019 годами, и выяснили, что китайские ученые якобы работали совместно с американскими университетами и создали инструменты для создания коронавируса.

Это, по их словам, было сделано для того, чтобы сделать вирусы более заразными, чтобы они могли реплицироваться в человеческих клетках в лаборатории, что позволило бы изучить и лучше понять потенциальное воздействие вируса на людей.

Далглиш и Соренсен считают, что ученые из Китая взяли "основу" коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы "присоединили" к нему новый "шип", превратив его в заразный и смертоносный SARS-Cov-2. Один из характерных признаков, свидетельствующих об этой манипуляции с вирусом – это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в "шипе" коронавируса.

Эпидемия коронавируса COVID 19 - медики и врачи в больнице в реанимации
© REUTERS / CALLAGHAN O'HARE
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В интервью изданию норвежский вирусолог рассказал, что все аминокислоты имеют положительный заряд. Это позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит.

"Но, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд – это крайне маловероятное явление", – заявил Биргер Соренсен.

Ранее ВОЗ опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса. Специалисты назвали утечку SARS-Cov-2 из лаборатории "крайне маловероятной". Они предположили, что вирус передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом США и еще 13 стран выразили "озабоченность выводами Всемирной организации здравоохранения" и заявили о необходимости провести "независимое расследование" о происхождении вируса.

Пекин неоднократно заявлял, что придерживается открытой и ответственной позиции относительно публикаций, связанных с эпидемией COVID-19. В Министерстве иностранных дел Китая также подчеркнули, что как только началась эпидемия, власти страны начали расследование, выявили патоген и опубликовали все ключевые данные. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, комментируя намерение Соединенных Штатов расследовать происхождение SARS-Cov-2, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Ученые

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