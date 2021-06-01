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Солнце

Выброшенное Солнцем облако плазмы накроет Землю во вторник

© photo: Sputnik / Igor Zarembo
Наука
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Темы:
Тайны космоса и новые открытия (13)
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https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210601/251890064/Vybroshennoe-Solntsem-oblako-plazmy-nakroet-Zemlyu-vo-vtornik.html

Во вторник жители приполярных широт смогут наблюдать "хорошее световое шоу"., кроме того возможны незначительные геомагнитные бури

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Облако плазмы, выброшенной с Солнца накроет Землю во вторник, 1 июня, сообщает Spaceweather.

По информации издания, облако вещества было выброшено в космос 28 мая.

Закат на тбилисском море
© Sputnik / STRINGER
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По словам ученых, это станет самым ярким и быстрым выбросом из атмосферы Солнца, зафиксированным в новом 25 солнечном цикле.

При этом до Земли долетит только периферия облака плазмы, предупредили специалисты. Но это

Во вторник жители приполярных широт смогут наблюдать "хорошее световое шоу". Также в этот день возможны незначительные геомагнитные бури. Кроме того, облако приведет к резкому росту радиационной нагрузки на космические средства, а также к колебаниям магнитного поля у поверхности Земли.

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Темы:
Тайны космоса и новые открытия (13)
Теги:
Земля, Солнце

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