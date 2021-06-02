Быстрые тесты на пять опасных инфекций разрабатываются в России

Быстрые тесты должны будут выявлять инфекции за 60 минут, и они появятся в России, предположительно, к концу года

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Быстрые тесты на пять опасных инфекций будут созданы в России к концу года, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Об этом пишет РИА Новости.

Быстрые тесты будут за 60 минут выявлять COVID-19, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк, отметила она.

"Очень важно максимально быстро получать информацию по инфекции, которая циркулирует, которой может быть заражен человек", — пояснила Голикова.

Вице-премьер отметила, что власти нарастили производство всех видов тестов и при возникновении новых штаммов готовы адаптировать мощности для создания новых систем.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Роспотребнадзору более 3,3 миллиарда рублей на производство тест-систем для выявления коронавируса и расшифровку его геномов.