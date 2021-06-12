Китайские ученые обнаружили десятки новых коронавирусов у летучих мышей

При этом один образец имеет отличие только в спайковом белке, который нужен вирусу для прикрепления к стенке клетки хозяина и формирования его "короны"

ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Ученые из Китайской академии наук и Шаньдунского университета обнаружили 24 генома коронавируса у летучих мышей, четыре из которых схожи с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии COVID-19. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell.

Для этого специалисты изучили образцы слюны и продуктов жизнедеятельности 342 летучих мышей, собранных в период с мая 2019 года по ноябрь 2020-го. В итоге ученые пришли к выводу, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей, а в некоторых регионах это может происходить весьма часто.

При этом один образец (под названием RpYN06), обнаруженный у подковообразных летучих мышей, имел отличие только в спайковом белке – он нужен вирусу для прикрепления к стенке клетки хозяина и формирует его "корону".

"Летучие мыши известны как отличный природный резервуар для различных патогенов, вызывающих тяжелые заболевания у людей и связанных с распространением вируса Хендра, вируса Марбург, вируса Эбола и в первую очередь коронавирусов. Помимо летучих мышей и людей, коронавирусы могут инфицировать множество домашних и диких животных, включая свиней, крупный рогатый скот, мышей, кошек, собак, кур, оленей и ежей", – отметили авторы исследования.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число зараженных SARS-CoV-2 превысило 174,5 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, оно приближается к 176 миллионам. Свыше 3,7 миллиона больных спасти не удалось.

Среди ученых по-прежнему нет единого мнения насчет происхождения коронавируса SARS-CoV-2. В июне исследователи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили у него последовательность геномов, которая в природе встречается крайне редко. В лабораторных условиях же ее используют для усиления заразности и летальности исследуемых вирусов.

В начале года Ухань также посетила группа экспертов ВОЗ. В марте организация опубликовала полную версию их доклада, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.