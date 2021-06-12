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Учёные проверяют новую вакцину от коронавируса

Основные симптомы коронавируса изменились, заявили ученые

© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210612/252007054/Osnovnye-simptomy-koronavirusa-izmenilis-zayavili-uchenye.html

Всемирная организация здравоохранения на данный момент относит к основным симптомам COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость

ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. Ученые из Королевского колледжа Лондона назвали головную боль, насморк и боль в горле новыми основными симптомами коронавируса, сообщает издание Mirror.

Национальная служба здравоохранения Великобритании все еще перечисляет в качестве главных признаков COVID-19 лихорадку, продолжительный кашель, потерю обоняния и вкуса. Однако мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле, уточняют ученые.

Медик в лаборатории использует пипетку для обработки образцов для тестирования на новый штамм коронавируса
© AFP / JUSTIN TALLIS
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Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор отметил, что "индийский вариант" SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду. Он предупредил, что людям с такими симптомами нужно обязательно пройти тестирование, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

"Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше", — подытожил профессор.

Всемирная организация здравоохранения относит к основным симптомам COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 174,5 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, оно уже приближается к 175,2 миллиона. Свыше 3,7 миллиона пациентов спасти не удалось.

Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Испанию.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Ученые

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