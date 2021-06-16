Американские ученые заявили, что COVID-19 появился в США в декабре 2019 года

Они нашли в крови жителей страны антитела к коронавирусу, которые сформировались уже в начале января 2020 года, когда официально COVID-19 еще зафиксирован не был

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Первые случаи заражения COVID-19 в США произошли в декабре 2019 года, говорится в сообщении Национальных институтов здравоохранения (NIH).

Такой вывод учреждение Департамента здравоохранения США сделало по итогам проведенного в стране исследования образцов крови.

"Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США <...> раньше, чем предполагалось", – говорится в пресс-релизе NIH.

Ученые изучили более 24 тысяч образцов крови, предоставленных жителями из 50 штатов в период с 2 января по 18 марта 2020 года. В результате исследователи пришли к выводу, что уже в начале января у определенного числа американцев появились антитела, хотя на тот момент в этих штатах официально еще не зафиксировали случаев заражения.

Авторы исследования отметили, что хотя в исследование были включены образцы со всех концов США, количество образцов из многих штатов было небольшим. Кроме того, ученые не знают, заразились ли участники с положительными пробами во время путешествий или же в стране.

С начала пандемии в США выявили более 33,3 миллиона зараженных, скончались более 597,3 тысячи пациентов с COVID-19. Почти 300 миллионов американцев получили дозы вакцины от коронавируса, сообщает Университет Джонса Хопкинса. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), первый укол вакцины получили 170,2 миллиона человек, обе прививки сделали 138,1 миллиона американцев.