10:20 16 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8492
  • 100 RUB4.4160
  • USD3.1751
Поиск
Медики в лаборатории США

Американские ученые заявили, что COVID-19 появился в США в декабре 2019 года

© AFP / KAREN DUCEY
Наука
Получить короткую ссылку
57 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/10/252033362.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210616/252033034/Amerikanskie-uchenye-zayavili-chto-COVID-19-poyavilsya-v-SShA-v-dekabre-2019-goda.html

Они нашли в крови жителей страны антитела к коронавирусу, которые сформировались уже в начале января 2020 года, когда официально COVID-19 еще зафиксирован не был

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Первые случаи заражения COVID-19 в США произошли в декабре 2019 года, говорится в сообщении Национальных институтов здравоохранения (NIH).

Такой вывод учреждение Департамента здравоохранения США сделало по итогам проведенного в стране исследования образцов крови.

Медик в лаборатории использует пипетку для обработки образцов для тестирования на новый штамм коронавируса
© AFP / JUSTIN TALLIS
Китайские ученые обнаружили десятки новых коронавирусов у летучих мышей

"Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США <...> раньше, чем предполагалось", – говорится в пресс-релизе NIH.

Ученые изучили более 24 тысяч образцов крови, предоставленных жителями из 50 штатов в период с 2 января по 18 марта 2020 года. В результате исследователи пришли к выводу, что уже в начале января у определенного числа американцев появились антитела, хотя на тот момент в этих штатах официально еще не зафиксировали случаев заражения.

Авторы исследования отметили, что хотя в исследование были включены образцы со всех концов США, количество образцов из многих штатов было небольшим. Кроме того, ученые не знают, заразились ли участники с положительными пробами во время путешествий или же в стране.

С начала пандемии в США выявили более 33,3 миллиона зараженных, скончались более 597,3 тысячи пациентов с COVID-19. Почти 300 миллионов американцев получили дозы вакцины от коронавируса, сообщает Университет Джонса Хопкинса. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), первый укол вакцины получили 170,2 миллиона человек, обе прививки сделали 138,1 миллиона американцев.

Теги:
Ученые, США, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актрисы сериала Друзья Дженнифер Энистон и Кортни Кокс
Звезды Голливуда и их отношения: кто с кем дружит в шоу-бизнесе
Туризм в Грузии: черноморское побережье Аджарии ждет гостей - видео
Туризм в Грузии: черноморское побережье Аджарии ждет гостей - видео
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться