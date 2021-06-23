11:11 23 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7545
  • 100 RUB4.3140
  • USD3.1566
Поиск
Клетки коронавируса по микроскопом

Названа главная опасность индийского штамма COVID-19

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Наука
Получить короткую ссылку
154 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0f/250343197.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210623/252098602/Nazvana-glavnaya-opasnost-indiyskogo-shtamma-COVID-19.html

Ранее ученые заявили об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых – мутации примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Главная опасность индийского штамма коронавируса заключается в его способности "быстро консолидировать" поражения легких, заявила в интервью Lenta.ru доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист объяснила, что клетки эпителия в легких обычно осуществляют газообмен – для этого альвеолы производят особую смесь полезных веществ. При COVID-19 клетки попросту отказываются ее производить.

Пандемия коронавируса COVID - 19. Медик держит в руках быстрый ПЦР тест для проверки людей в аэропорту, Мюнхен, Германия
© AP Photo / Matthias Schrader
В чем "сила" индийского штамма коронавируса? Ответ врача

Баранова отметила, что сейчас функции легких нарушаются намного быстрее, чем это было в начале 2020 года.

Впоследствии, уточнила биолог, они и вовсе начинают образовывать провоспалительные цитокины и "другие пакости".

Индийский штамм коронавируса (B.1.617) выявили в одноименной стране в октябре прошлого года. Затем у него обнаружили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.

Ранее ученые, в том числе российские, заявили об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых – у этого варианта вируса есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Туристический сезон на Черном море в Аджарии - шоу воздушных змеев
Новый сезон отдыха на Черном море – как туристы развлекаются в Батуми
Как начиналась война: Беларусь первой приняла удар врага - видео
Как начиналась война: Беларусь первой приняла удар врага - видео
Численность населения в странах бывшего СССР
Численность населения в странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться