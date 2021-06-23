Названа главная опасность индийского штамма COVID-19

Ранее ученые заявили об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых – мутации примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Главная опасность индийского штамма коронавируса заключается в его способности "быстро консолидировать" поражения легких, заявила в интервью Lenta.ru доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист объяснила, что клетки эпителия в легких обычно осуществляют газообмен – для этого альвеолы производят особую смесь полезных веществ. При COVID-19 клетки попросту отказываются ее производить.

Баранова отметила, что сейчас функции легких нарушаются намного быстрее, чем это было в начале 2020 года.

Впоследствии, уточнила биолог, они и вовсе начинают образовывать провоспалительные цитокины и "другие пакости".

Индийский штамм коронавируса (B.1.617) выявили в одноименной стране в октябре прошлого года. Затем у него обнаружили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.

Ранее ученые, в том числе российские, заявили об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых – у этого варианта вируса есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.