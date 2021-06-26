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Клетка зараженная коронавирусом под микроскопом

Ученые рассказали, когда впервые возникла эпидемия коронавируса

© photo: AFP 2020 / HANDOUT
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210626/252136649/Uchenye-rasskazali-kogda-vpervye-voznikla-epidemiya-koronavirusa.html

Команда экспертов изучила геномы более 2 500 современных людей из 26 популяций по всему миру, чтобы понять, как человечество адаптировалось к вспышкам коронавируса в древности

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Впервые эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19, возникла более двадцати тысяч лет назад в Восточной Азии, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно полученным данным, свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии – нынешнего Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня.

Медики в лаборатории США
© AFP / KAREN DUCEY
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Команда экспертов изучила геномы более 2 500 современных людей из 26 популяций по всему миру, чтобы понять, как человечество адаптировалось к вспышкам коронавируса в древности.

Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) – белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм.

"За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов", – пишет журнал.

Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП.

Обнаружено, что эти гены в основном активны в легких – органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, и установлено, как они взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Ученые, Пандемия

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