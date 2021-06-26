Ученые рассказали, когда впервые возникла эпидемия коронавируса

Команда экспертов изучила геномы более 2 500 современных людей из 26 популяций по всему миру, чтобы понять, как человечество адаптировалось к вспышкам коронавируса в древности

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Впервые эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19, возникла более двадцати тысяч лет назад в Восточной Азии, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно полученным данным, свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии – нынешнего Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня.

Команда экспертов изучила геномы более 2 500 современных людей из 26 популяций по всему миру, чтобы понять, как человечество адаптировалось к вспышкам коронавируса в древности.

Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) – белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм.

"За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов", – пишет журнал.

Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП.

Обнаружено, что эти гены в основном активны в легких – органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, и установлено, как они взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19.