17:45 28 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7601
  • 100 RUB4.3639
  • USD3.1489
Поиск
Эпидемия коронавируса - врачи в больнице проверяют зараженных COVID

Ученые назвали симптомы лямбда-штамма коронавируса

© AP Photo / Ariana Cubillos
Наука
Получить короткую ссылку
174 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1c/252145992.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210628/252151131/Uchenye-nazvali-simptomy-lyambda-shtamma-koronavirusa.html

Пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Британские ученые перечислили симптомы лямбда-штаммом коронавируса, распространенного в Южной Америке, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Express.

Медики порекомендовали обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки

Лямбда-вариант коронавируса изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. Предполагается, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин.

Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать.

В конце прошлой недели штат Махараштра сообщил о появлении варианта дельта-плюс (B.1.617.2.1). Он отличается наличием мутации K417N в S-белке и может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тренировки на озере Нури по параканоэ
Изо всех сил: лица с ОВЗ решили научиться гребле в Батуми - фото
Этна вновь выбросил столбы лавы и пепла в небо над Катанией
Лава, пепел и дым над Катанией: проснулся крупнейший вулкан Европы - видео
Петров пост 2021: календарь питания
Петров пост 2021: календарь питания
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться