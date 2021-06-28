Врач предупредил, что дневная сонливость может быть симптомом серьезного заболевания

Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Сонливость в дневное время или бессонница ночью могут указывать на проблемы с печенью, рассказал журналистам врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.

Врач призвал также проверить общее состояние организма.

"Что же беспокоит пациента? Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени", — пояснил Монахов.

По его словам, на проблемы с печенью также указывают такие симптомы, как тошнота, рвота, тяжесть в правом подреберье, желтизна кожных покровов и белков глаз.

Для здоровья печени специалист посоветовал придерживаться средиземноморской диеты, употреблять омега-3 или полинасыщенные жирные кислоты, а также не забывать о физических нагрузках.

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