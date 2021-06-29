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Ученые-исследователи в одной из лабораторий США

Американские ученые создали маску, диагностирующую коронавирус

© AFP / KAREN DUCEY
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210629/252157760/Uchenye-sozdali-masku-diagnostiruyuschuyu-koronavirus.html

Подобные датчики были разработаны несколько лет назад для выявления заражения вирусами Эбола и Зика

ТБИЛИСИ, 29 июн – Sputnik. Ученые из технологического института Массачусетса (США) разработали защитную маску, которая позволяет определить в организме человека наличие коронавируса, сообщает газета Известия со ссылкой на сайт вуза.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Респиратор оборудован небольшим съемным датчиком, фиксирующим состояние здоровья носителя. Устройство также можно вшить в предметы одежды.

Результаты диагностики защитная маска предоставляет через полтора часа ношения. Показания можно настроить таким образом, чтобы скрыть их от глаз окружающих людей.

Подобные датчики были разработаны несколько лет назад для выявления заражения вирусами Эбола и Зика, отмечают ученые. Предполагается, что разработка, в которой также приняли участие ученые Гарвардского университета, может быть настроена и на обнаружение других вирусов.

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